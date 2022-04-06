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1 час назад

В WhatsApp скоро появится новая удобная функция

Inc-Newsиещё 2

В WhatsApp скоро появится новая удобная функцияОна значительно упросит использование мессенджера.

В WhatsApp скоро появится новая удобная функция
Фото: Inc-NewsInc-News

В популярном мессенджере по обмену сообщениями WhatsApp вскоре появится новая функция. Там станет проще общаться с пользователями, отсутствующими в списке контактов.По данным портала WABetaInfo, новая функция при нажатии на несохраненный контакт будет показывать всплывающее окно.

Оно предложит пользователю несколько вариантов дальнейших действий - отправить сообщение, позвонить или добавить контакт в телефонную книгу.К слову, в скором времени в мессенджере могут появиться и другие новые опции. Среди них отправка больших файлов и улучшенные голосовые заметки, пишет "РИА Новости".

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