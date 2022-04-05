Самые старые штаны оказались чудом инженерной мысли

Штаны принадлежали человеку, похороненному между 1000 и 1200 годами до н.э., и для своей эпохи они оказались настоящим технологическим прорывом, сочетая в себе гибкость сочленений в одних местах с прочностью материала в других: конный пастух или воин в таком наряде мог легко перекинуть ногу через седло лошади, не разорвав ткань и не чувствуя стеснений в движениях, но в то же время эти штаны хорошо защищали от травм коленей их владельца. Чтобы изготовить подобное чудо, древние ткачи применяли сразу четыре разных приема пошива, однако во всех случаях использовали один и тот же материал — шерсть. Там, где нужна была гибкость, было использовано простое саржевое плетение, с диагональным переплетением нитей. На основе данного вида плетения в середине XIX века американский предприниматель Леви Страусс стал изготавливать свои популярные джинсы. Древний ткач предусмотрительно оставил также дополнительное пространство внутри штанов в тех местах, где ткань натягивалась при сидении в седле, чтобы обеспечить всадника должным комфортом. А вот в плетении на коленях был использован совсем иной метод ткачества, сходный с гобеленами, — дающий менее гибкую, однако более толстую и прочную ткань. На талии еще один метод плетения обеспечивал наличие толстого пояса, помогающего удерживать штаны на должном месте, что, несомненно, предотвращало неловкие инциденты на поле боя. И все эти компоненты были выплетены как единое целое — нет никаких признаков того, что ткань разрезалась и заново сшивалась.