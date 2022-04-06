Twitter начнет тестировать новую функцию

Компания Twitter сообщила, что с прошлого года разрабатывает функцию редактирования публикаций в сети микроблогов и начнет ее тестирование в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

"Теперь, когда все спрашивают… Да, мы работаем над функцией редактирования с прошлого года! Нет, эта идея появилась не из-за опроса", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в ближайшие месяцы функция в тестовом режиме будет доступна подписчикам платного приложения Twitter Blue - таким образом разработчики хотят понять, "что работает, а что нет и что возможно". До этого стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск войдет в совет директоров социальной сети Twitter, следует из заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Предприниматель, как выяснилось, владелец 9,2% акцией сервиса Twitter.