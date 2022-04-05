Подсчитана вероятная доля темной материи в виде первичных черных дыр

Индийские ученые установили новые ограничения на вероятную долю компактной темной материи в виде первичных черных дыр, которые можно обнаружить в результате эффектов микролинзирования в гравитационных волнах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

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Ученые проанализировали более 50 событий регистрации гравитационных волн и подсчитали, что не более 50 процентов темной материи может быть образовано первичными черными дырами. Ожидается, что в ближайшие несколько лет гравитационные детекторы LIGO и Virgo обнаружат от сотен до тысяч новых сигналов гравитационных волн, что позволит значительно улучшить ограничения на эту долю.