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1 час назад

Росатом: санкции не помешают построить 7 экотехнопарков по переработке опасных отходов

ТАСС

Строительство в России семи экотехнопарков по переработке опасных отходов будет завершено к концу 2024 года, несмотря на санкции и замещение части импортного оборудования. Об этом заявил во вторник в пресс-центре ТАСС директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

Росатом: санкции не помешают построить 7 экотехнопарков по переработке опасных отходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проектируя такие заводы, мы старались опираться на самые лучшие и современные из известных в мире технологий переработки, и какая-то часть импортного оборудования там неизбежно заложена. Будем со всем этим внимательно разбираться: что-то будем искать в замену на российские аналоги, где-то компании по-прежнему готовы сотрудничать и поставлять. Наша задача - не сдвигая сроков, с помощью каких-то решений по оптимизации остаться в пределах тех значений, которые мы планировали, то есть к концу 2024 года большую часть всего этого завершить", - заявил Комаров.

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При этом от иностранных производителей реагентов химическая переработка отходов не зависит, планируется использование российских технологий в сотрудничестве с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева. В то же время в экотехнопарке "Мирный" в Кировской области запланировано использование технологии, которая применяется на австрийском заводе.

"Сегодня в процессе строительства первых двух объектов мы отработали с европейским держателем технологии вопрос локализации у российских производителей. Уже сегодня мы размещаем в России заказы на производство такого оборудования, импортозамещение тут возможно, более того, мы его реализуем", - добавил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов опасности. Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших предприятий по уничтожению химического оружия: в Саратовской области - "Михайловский" (на базе объекта "Горный"), в Кировской области - "Мирный" ("Марадыковский"), в Курганской области - "Щучье" и в Удмуртии - "Камбарка".

Росатом уже приступил к строительству первых двух экотехнопарков в Саратовской и Курганской областях. Еще три будут строиться с нуля - "Восток" (Усолье-Сибирское, Иркутская область), "Центр" (Дзержинск, Нижегородская область) и "Западная Сибирь" (Северск, Томская область).

О категориях отходов

Отходы I-II классов - особо опасные. Это, в частности, свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.

Наука и техника,Кирилл Комаров,Андрей Лебедев,Росатом,
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