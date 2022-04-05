Ученые отправят другим цивилизациям координаты Земли

Ученые планируют отправить в глубокий космос радиосообщение для внеземных цивилизаций, в котором будет содержаться информация о местоположении Земли, в надежде, что когда-нибудь это послание будет получено и расшифровано, а земляне получат ответ. Соответствующая статья выложена на сайте электронных препринтов arXiv.org.

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Эта акция, получившая наименование Beacon in the Galaxy — BITG — "Галактический Маяк" (BITG), по сути, представляет собой обновленную версию знаменитого послания Аресибо, которое с той же целью было передано 16 ноября 1974 года радиообсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико в направлении шарового звездного скопления М13, находящегося на расстоянии 25 тыс. световых лет от Земли в созвездии Геркулеса.

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Прежние радиопослания содержали двоичный код — нули и единицы, — которые можно было составить в прямоугольник или квадрат, содержащие изображения фигур мужчин и женщин, Солнечной системы и устройства ДНК. BITG также будет включать рисунки ДНК, Солнечной системы и фигур мужчины и женщины, однако там будет содержаться гораздо больше информации об основах математики и естественных наук.

Например, там будут перечислены самые распространенные на Земле элементы, приведена карта земных материков и приглашение ответить на данное сообщение. Хотя перспективы контакта с инопланетной цивилизацией многим кажутся захватывающими, передача в космос информации о местоположении Земли считается потенциально опрометчивым шагом, от которого, в частности, отговаривал ныне покойный физик-теоретик Стивен Хокинг, выражавший опасения, что внеземной разум может быть настроен агрессивно и постарается уничтожить будущих конкурентов.

"Если вы посмотрите на земную историю, то увидите, что контакты между цивилизациями, стоящими на разном уровне развития, чаще всего заканчивались катастрофой для тех, кто был менее развит", — напоминал Хокинг.

Однако участники проекта BITG полагают, что преимущества, открывающиеся перед человечеством после контакта с инопланетянами, перевесят потенциальные риски, и предлагают все же осуществить передачу с помощью сферического радиотелескопа FAST с пятисотметровой апертурой в Китае или же посредством массива радиотелескопов Аллена Института SETI в Северной Калифорнии.