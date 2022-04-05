Производство iPhone резко сократят

Apple продолжит сокращать производство смартфонов из-за проблем с компонентами и внешних факторов. Соответствующий отчет опубликован на сайте финансового сервиса Seeking Alpha.

Поделившиеся своими прогнозами относительно будущего Apple аналитики считают, что в ближайшие месяцы ожидается резкое сокращение производства iPhone. По мнению специалиста Loop Capital Джона Донована, американская компания сократит заказы на выпуск смартфонов еще на девять миллионов единиц — до 254 миллионов.

Также Донован полагает, что в будущем Apple пересмотрит прогноз относительно количества выпущенных iPhone в 2022 году. Аналитик уверен, что компания будет стремиться поставить на рынок не более 245-250 миллионов штук девайсов. В отчете говорится, что IT-гигант намерен выпустить не более 20 миллионов экземпляров iPhone SE. Специалист считает, что сокращение производства вызвали сбои в цепочке поставок и нестабильная ситуация в мире.

Дэвид Фогт из UBS также отметил, что заказы Apple на производство iPhone в 2022 году снизятся. В условиях кризиса компания будет опираться на доход с продажи подписок на цифровые сервисы — Apple Music, Arcade, iCloud, Apple TV+.

Конкретно в США пользователи техники Apple не спешат обновлять свои старые устройства. Согласно опросу Seeking Alpha, в котором приняли участие 4000 американцев, местные владельцы iPhone намерены пользоваться своими девайсами в течение двух-трех лет.