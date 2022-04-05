В Android-смартфонах обнаружили критическую уязвимость

Исследователи из инженерной школы Свенсона Университета Питтсбурга обнаружили, что графический процессор в Android-смартфонах может использоваться для кражи данных пользователя, сообщает портал Tech Xplore.
Так, графический процессор смартфона обрабатывает все изображения, которые появляются на экране, включая всплывающие анимации при нажатии букв экранной клавиатуры. В ходе эксперимента исследователи смогли правильно определить, какие буквы или цифры были нажаты, в 80% случаях, основываясь только на данных, полученных из графического процессора.
Исследователи сосредоточились на видеочипе Qualcomm Adreno, но предполагается, что эта уязвимость также может быть использована и на других графических процессорах. Команда сообщила об обнаруженной бреши Google и Qualcomm. В Google отметили, что выпустят патч безопасности для Android уже в конце этого года.
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