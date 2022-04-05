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43 минуты назад

«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные товары

Лера Букина

«Яндекс.Маркет» запустил продажи товаров, бывшие в употреблении. Об этом сообщают «Ведомости». Данная информация была подтверждена представителем сервиса.

«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас «Яндекс.Маркет» продает только подержанные смартфоны, однако позже компания начнет работать и с другими категориями, в частности, с детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта.

Собеседник издания также подчеркнул, что благодаря выходу в этот сегмент «Яндекс.Маркет» сможет заместить часть ассортимента, на который наблюдается дефицит, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки. Кроме того, это позволит сервису привлечь новую аудиторию, в том числе тех, кто привык покупать не новые вещи и товары (например, через «Авито», «Юлу»).

Отмечается, что партнер компании должен проверить гаджеты, оценить их состояние и выставить стоимость, которая может быть до 60% ниже, чем у новой техники. Также среди его обязанностей - предоставление гарантии с бесплатным ремонтом или заменой на три месяца.

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Продажи б/у электроники на «Авито» в марте увеличились на 47% в денежном выражении и на 35% - в натуральном, заявили представители сервиса. В «Юле» число запросов на подержанную технику с начала марта возросло на 35%, а количество проданных устройств – на 25%. Больше всего пользуются спросом смартфоны и планшеты (52%), бытовая техника (19,3%) и компьютеры (16,8%). Средняя цена электроники поднялась на 13%.

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