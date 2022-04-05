«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные товары

«Яндекс.Маркет» запустил продажи товаров, бывшие в употреблении. Об этом сообщают «Ведомости». Данная информация была подтверждена представителем сервиса.

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Сейчас «Яндекс.Маркет» продает только подержанные смартфоны, однако позже компания начнет работать и с другими категориями, в частности, с детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта.

Собеседник издания также подчеркнул, что благодаря выходу в этот сегмент «Яндекс.Маркет» сможет заместить часть ассортимента, на который наблюдается дефицит, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки. Кроме того, это позволит сервису привлечь новую аудиторию, в том числе тех, кто привык покупать не новые вещи и товары (например, через «Авито», «Юлу»).

Отмечается, что партнер компании должен проверить гаджеты, оценить их состояние и выставить стоимость, которая может быть до 60% ниже, чем у новой техники. Также среди его обязанностей - предоставление гарантии с бесплатным ремонтом или заменой на три месяца.