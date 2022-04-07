Россиянам рекомендовали создавать аккаунты в отечественных соцсетях

«Сегодня с учетом непростых условий, в которых мы находимся, хотел бы обратиться к нашим подписчикам, зрителям — подписываться, заводить аккаунты в российских соцсетях, российских сервисах», — сказал Горелкин. Сейчас можно видеть, как западные компании, которые работают в российском сегменте — Рунете, — буквально предали пользователей из России, превратились в отделы пропаганды, отметил депутат. Поэтому другого пути нет. Нам нужно заводить аккаунты в российских сервисах — благо у нас очень сильные цифровые компетенции, которые позволяют нам рассчитывать на успешное будущее», — подчеркнул парламентарий и добавил, что в стране во всех крупных сегментах есть инженеры, разработчики, которые способны нарастить развитие этой сферы в ближайшее время.