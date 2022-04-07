В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
5 часов назад

Россиянам рекомендовали создавать аккаунты в отечественных соцсетях

Парламентская газетаиещё 2

Крупные иностранные интернет-компании предали наших пользователей. Сегодня гражданам важно поддерживать отечественные сервисы и создавать в них аккаунты. Об этом сказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в пресс-центре «Парламентской газеты».

Россиянам рекомендовали создавать аккаунты в отечественных соцсетях
Фото: DepositphotosDepositphotos

7 апреля считается Днем рождения Рунета. В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован первый домен —.Ru.

«Сегодня с учетом непростых условий, в которых мы находимся, хотел бы обратиться к нашим подписчикам, зрителям — подписываться, заводить аккаунты в российских соцсетях, российских сервисах», — сказал Горелкин. Сейчас можно видеть, как западные компании, которые работают в российском сегменте — Рунете, — буквально предали пользователей из России, превратились в отделы пропаганды, отметил депутат. Поэтому другого пути нет. Нам нужно заводить аккаунты в российских сервисах — благо у нас очень сильные цифровые компетенции, которые позволяют нам рассчитывать на успешное будущее», — подчеркнул парламентарий и добавил, что в стране во всех крупных сегментах есть инженеры, разработчики, которые способны нарастить развитие этой сферы в ближайшее время.

Наука и техника,Антон Горелкин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители