Россиянам рекомендовали создавать аккаунты в отечественных соцсетях

Крупные иностранные интернет-компании предали наших пользователей. Сегодня гражданам важно поддерживать отечественные сервисы и создавать в них аккаунты. Об этом сказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в пресс-центре «Парламентской газеты».
7 апреля считается Днем рождения Рунета. В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован первый домен —.Ru.
«Сегодня с учетом непростых условий, в которых мы находимся, хотел бы обратиться к нашим подписчикам, зрителям — подписываться, заводить аккаунты в российских соцсетях, российских сервисах», — сказал Горелкин. Сейчас можно видеть, как западные компании, которые работают в российском сегменте — Рунете, — буквально предали пользователей из России, превратились в отделы пропаганды, отметил депутат. Поэтому другого пути нет. Нам нужно заводить аккаунты в российских сервисах — благо у нас очень сильные цифровые компетенции, которые позволяют нам рассчитывать на успешное будущее», — подчеркнул парламентарий и добавил, что в стране во всех крупных сегментах есть инженеры, разработчики, которые способны нарастить развитие этой сферы в ближайшее время.