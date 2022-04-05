В России к 2024 году намерены разработать космический плазменный двигатель

Российские ученые намерены к 2024 году завершить разработку плазменных ракетных двигателей для освоения космического пространства. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении научного дивизиона госкорпорации "Росатом".

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Обсуждение проектов ракетных плазменных двигателей проходило в ходе научного семинара "Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии". Участники семинара обсудили ход выполняемых исследований и перспективы создания плазменных ракетных двигателей с улучшенными характеристиками. Работы по этому направлению включены в третий федеральный проект комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" (РТТН).

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"Разработку прототипа плазменного ракетного двигателя в ГНЦ РФ ТРИНИТИ (предприятие Росатома - ТАСС) планируем завершить в 2024 году. На данный момент на квазистационарном плазменном ускорителе продемонстрирован удельный импульс выше 100 км/с для водородной плазмы в режиме однократных импульсов, что позволяет достигнуть целевых показателей прототипа при переходе в частотный режим работы и иметь тяговую мощность в 300 кВт при КПД выше 55%", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта в ТРИНИТИ Константина Гуторова, представившего концепцию создания плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги.

Александр Ловцов, начальник отдела ГНЦ "Центр Келдыша", рассказал о разработке модулей электрореактивного ракетного аппарата на базе холловского и ионного двигателей нового поколения. "На данный момент нами разработан эскизный проект на модуль электрореактивного ракетного двигателя максимальной мощностью 250 кВт, который включает четыре холловских двигателя номинальной мощностью 50 кВт и максимальной мощностью 65 кВт. Разработаны, изготовлены и испытаны макеты ключевых элементов этого модуля. К 2024 году мы планируем завершить его изготовление и приступить к испытаниям", - поделился результатом проделанной работы представитель Центра Келдыша.