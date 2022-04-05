Росатом сообщил, что обеспечил российскую медицину отечественными радиофармпрепаратами

Росатом полностью обеспечил медицинские учреждения России отечественной продукцией для радионуклидной диагностики и терапии. Об этом говорится в сообщении АО "Русатом хелскеа" (дивизион Росатома, аккумулирующий компетенции в области здравоохранения), распространенном во вторник.

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"Некоторые медицинские учреждения Российской Федерации ранее использовали изотопную продукцию как российского, так и иностранного производства. Предприятиям Росатома удалось в сжатые сроки организовать технологический суверенитет данной продукции", - говорится в сообщении.

Оперативные поставки необходимого объема радионуклидной продукции для диагностики и терапии в лечебные учреждения страны на еженедельной основе осуществляет "В/О "Изотоп" (предприятие Росатома). А производит большую часть изотопной продукции для ядерной медицины еще одно предприятие атомной отрасли - АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" - центр производства радиофармацевтических препаратов и активных фармацевтических субстанций, закрывающий потребности российских медиков и пациентов в наиболее востребованных радиофармпрепаратах на основе йода-131 и технеция-99m.

Генераторы технеция-99m используются в диагностике онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний при проведении процедур на ОФЭКТ. Радиофармпрепараты на основе йода-131 используются в терапии заболеваний щитовидной железы. На российском рынке ранее были доступны препарат йод-131 производства Венгрии и генераторы технеция-99m производства Франции и Польши. Эти препараты полностью замещены отечественной продукцией. В частности, по генераторам технеция доля Росатома на российском рынке на данный момент составляет 100%.