Роскомнадзор направил третье требование «Википедии»

"4 апреля Роскомнадзор на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ направил администрации Википедии требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. В последнее время на Википедии стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян", - указано в сообщении.