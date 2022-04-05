Роскомнадзор направил третье требование «Википедии»

Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администрации "Википедии" удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"4 апреля Роскомнадзор на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ направил администрации Википедии требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. В последнее время на Википедии стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян", - указано в сообщении.
В Роскомнадзоре заявили, что администрация "Википедии" не выполнила выдвинутые ранее требования об удалении недостоверной информации о ситуации на Украине.
"Ранее Роскомнадзор уже направил администрации "Википедии" требование удалить недостоверную информацию о событиях на Украине. Требование ведомства администрация интернет-ресурса до сих пор не выполнила", - указано в сообщении.