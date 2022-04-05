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1 час назад

Десятки тысяч пользователей WhatsApp находятся в опасности из-за новой мошеннической схемы

Газета.Ruиещё 1

Кибермошенники начали новую фишинговую кампанию против пользователей WhatsApp, сообщил портал Bleepingcomputer со ссылкой на слова ИБ-исследователей из компании Armoblox.

Десятки тысяч пользователей WhatsApp находятся в опасности из-за новой мошеннической схемы
Фото: WhatsAppWhatsApp

Злоумышленники распространяют вредоносную программу через e-mail письма, отправленные 27 тыс. пользователям WhatsApp.

В письме сообщается о получении нового аудиосообщения в WhatsApp, которое можно воспроизвести, нажав по кнопке Play. Если пользователь клюнет на уловку, злоумышленники проведут его через ряд шагов, кульминацией которых станет установка вредоноса, ворующего данные жертвы.

Отправитель, замаскированный под сервис Whatsapp Notifier, использует адрес электронной почты Центра безопасности дорожного движения Московской области. Команда Armoblox считает, что киберпреступники скомпрометировали домен.

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