Десятки тысяч пользователей WhatsApp находятся в опасности из-за новой мошеннической схемы

Кибермошенники начали новую фишинговую кампанию против пользователей WhatsApp, сообщил портал Bleepingcomputer со ссылкой на слова ИБ-исследователей из компании Armoblox.

В письме сообщается о получении нового аудиосообщения в WhatsApp, которое можно воспроизвести, нажав по кнопке Play. Если пользователь клюнет на уловку, злоумышленники проведут его через ряд шагов, кульминацией которых станет установка вредоноса, ворующего данные жертвы.