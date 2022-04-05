В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
2 часа назад

В России предложили создать модульный марсоход

Lenta.ru

В Сколковском институте науки и технологий («Сколтех») предложили создать модульный марсоход. Конструкция из роя двухколесных роботов позволит сократить расходы на изучение Марса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сколтеха».

В России предложили создать модульный марсоход
Фото: ЖЖЖЖ

В основе марсохода лежит рой из четырех двухколесных роботов, которые смогут стыковаться друг с другом. Каждая часть сможет самостоятельно передвигаться и нести уникальные инструменты. Это позволит одновременно решать четыре задачи.

«Технологии искусственного интеллекта, управляющие роем мобильных роботов, позволят перейти на новый технологический уровень исследования и освоения планет. Важным преимуществом использования архитектуры роя роботов станет и возможность создания марсианского интернета для надежной передачи собранных данных, в том числе с целью построения точной карты поверхности Марса», — сообщил доцент «Сколтеха» Дмитрий Тетерюков.

В ходе расчетов группа инженеров под руководством Тетерюкова выяснила, что модульные марсоходы могут ускорить изучение Марса в два раза. Также новая конструкция позволит примерно на треть сократить стоимость подготовки миссий и почти вдвое увеличить сроки работы.

В марте глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил отправку на Марс робота-«кентавра». Предложение о создании робота поступило от научно-производственного объединения «Андроидная техника».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители