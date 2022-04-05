Имя для робота-собаки Госинспекции по недвижимости Москвы выберут на "Активном гражданине"

Голосование по выбору имени для робота-собаки столичной Госинспекции по недвижимости стартовало на проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: Госинспекция недвижимости Москвы Госинспекция недвижимости Москвы

"В проекте "Активный гражданин" началось голосование, участники которого выбирают имя для робота-собаки. Робот поступил на службу в московскую Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, у "активных граждан" уже есть опыт в выборе имен для реальных животных - обитателей Московского зоопарка. Теперь пришло время расширить горизонты и определить, как назвать роботизированного зверя. Пользователи могут поддержать один из четырех вариантов имени: Арти, Электроник, СмартГИН или Герц. Также принимаются и собственные предложения участников голосования.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров добавил, что в конце прошлого года в ведомстве появилась первая робособака Коди. Она обследует объекты недвижимости и выявляет в них признаки нарушений. В Москве это первый опыт применения роботов для контроля в земельно-имущественной сфере. Сейчас в ведомстве появилась вторая робособака, большего размера, именно для нее горожане и выберут имя.

"Собака-робот уже в этом году будет самостоятельно патрулировать улицы Москвы: снимать на фото и видео окружающую обстановку, сверять данные с загруженной картой, списком объектов на местности и определять, есть ли на этом участке новые и незаконные строения. Робот весит 30 кг и может передвигаться со скоростью до 11 км в час", - по. ясняется в материале.