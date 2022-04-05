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26 минут назад

Две ракеты "Протон-М" отправлены на Байконур

ТАССиещё 1

Две ракеты "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ отправлены из Центра им. М. В. Хруничева на Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

Две ракеты «Протон-М» отправлены на Байконур
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") на космодром Байконур отправлены блоки двух ракет-носителей "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, ракеты предназначены для целевых программ Роскосмоса, одна из них - в интересах иностранного заказчика.

Один из "Протонов" изначально предназначался для выведения миссии "ЭкзоМарс". Однако в Европейском космическом агентстве сообщили, что считают невозможным в нынешних условиях продолжать сотрудничество по проекту. На что в Роскосмосе отметили, что средство выведения будет использовано для выведения полезной нагрузки в интересах Российской Федерации с выполнением программы адаптации под полезную нагрузку непосредственно на космодроме.

Наука и техника,Технологии,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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