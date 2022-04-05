Две ракеты «Протон-М» отправлены на Байконур

Две ракеты "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ отправлены из Центра им. М. В. Хруничева на Байконур . Об этом говорится в сообщении Роскосмоса , распространенном во вторник.

"Из Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") на космодром Байконур отправлены блоки двух ракет-носителей "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, ракеты предназначены для целевых программ Роскосмоса, одна из них - в интересах иностранного заказчика.

Один из "Протонов" изначально предназначался для выведения миссии "ЭкзоМарс". Однако в Европейском космическом агентстве сообщили, что считают невозможным в нынешних условиях продолжать сотрудничество по проекту. На что в Роскосмосе отметили, что средство выведения будет использовано для выведения полезной нагрузки в интересах Российской Федерации с выполнением программы адаптации под полезную нагрузку непосредственно на космодроме.