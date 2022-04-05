Защищает от диабета: Названы необычные свойства кофе

"Кофеин, по данным канадских ученых, снижает содержание белка PCSK9 в крови, что помогает печени выводить из крови "плохой" холестерин. Другие компоненты кофе оказывают антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Конечно, это касается натурального зернового кофе без добавок сахара и молока и в умеренных дозах — не больше 3-4 чашек в день", — рассказал врач.