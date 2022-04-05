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56 минут назад

NASA обсуждает различные планы на случай выхода России из сотрудничества по МКС

ТАСС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможные планы действий на случай, если Россия решит выйти из сотрудничества по МКС. Об этом заявила заместитель директора управления Памела Мелрой в интервью порталу SpaceNews, опубликованном в понедельник.

NASA обсуждает планы на случай выхода РФ из сотрудничества по МКС
Фото: ReutersReuters

"Мы NASA, так что мы всегда обсуждаем всевозможные планы действий", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли у управления план на случай отказа России продлевать участие в проекте МКС.

По словам Мелрой, в NASA внимательно следят за развитием ситуации, сейчас "все работает гладко и на профессиональном уровне". В то же время она отметила, что в NASA "немного обеспокоены" ситуацией с его сотрудниками в России. "Один из результатов - сокращение персонала в России", - добавила Мелрой.

Наука и техника,NASA,
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