NASA обсуждает планы на случай выхода РФ из сотрудничества по МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) рассматривает возможные планы действий на случай, если Россия решит выйти из сотрудничества по МКС. Об этом заявила заместитель директора управления Памела Мелрой в интервью порталу SpaceNews , опубликованном в понедельник.

"Мы NASA, так что мы всегда обсуждаем всевозможные планы действий", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли у управления план на случай отказа России продлевать участие в проекте МКС.

По словам Мелрой, в NASA внимательно следят за развитием ситуации, сейчас "все работает гладко и на профессиональном уровне". В то же время она отметила, что в NASA "немного обеспокоены" ситуацией с его сотрудниками в России. "Один из результатов - сокращение персонала в России", - добавила Мелрой.