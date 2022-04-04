«Википедия» получила новые требования от Роскомнадзора

Онлайн-энциклопедия «Википедия» заявила о получении пяти новых требований об удалении статей от Роскомнадзора . Об этом администрация сайта сообщила в своем официальном Twitter -аккаунте в понедельник, 4 апреля.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. В ведомстве подчеркнули, что за неудаление материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.