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1 час назад

«Википедия» получила новые требования от Роскомнадзора

Lenta.ru

Онлайн-энциклопедия «Википедия» заявила о получении пяти новых требований об удалении статей от Роскомнадзора. Об этом администрация сайта сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте в понедельник, 4 апреля.

«Википедия» получила новые требования от Роскомнадзора
Фото: ReutersReuters

Согласно опубликованным «Википедией» уведомлениям, статьи содержат «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения».

Ранее Роскомнадзор сообщил, что составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. В ведомстве подчеркнули, что за неудаление материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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