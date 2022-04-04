«Википедия» получила новые требования от Роскомнадзора

Онлайн-энциклопедия «Википедия» заявила о получении пяти новых требований об удалении статей от Роскомнадзора. Об этом администрация сайта сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте в понедельник, 4 апреля.
Согласно опубликованным «Википедией» уведомлениям, статьи содержат «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения».
Ранее Роскомнадзор сообщил, что составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. В ведомстве подчеркнули, что за неудаление материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.