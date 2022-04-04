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1 час назад

WhatsApp упростит переписки с незнакомцами

Ferra.ru

Бета-версия WhatsApp для Android получила новую функцию, которая поможет вам быстро начинать чаты с людьми, чьи контакты вы не сохраняли.

WhatsApp упростит переписки с незнакомцами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас если нажать на несохранённый контакт в чате WhatsApp, откроется стандартное приложение для звонков. Вы не можете сразу написать этому человеку в мессенджере. Скоро это изменится.

Последняя бета-версия WhatsApp для Android (v2.22.8.11) получила новую функцию, которая даёт вам несколько вариантов взаимодействия с несохранённым номером в чате. По скриншотам видно, что нажатие на такой номер открывает новое всплывающее меню. Меню имеет три опции: мгновенно начать чат WhatsApp с незнакомцем, позвонить ему или добавить его в контакты.

К сожалению, пока неизвестно, когда эта функция появится в стабильной версии.

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