WhatsApp упростит переписки с незнакомцами

Бета-версия WhatsApp для Android получила новую функцию, которая поможет вам быстро начинать чаты с людьми, чьи контакты вы не сохраняли.

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Сейчас если нажать на несохранённый контакт в чате WhatsApp, откроется стандартное приложение для звонков. Вы не можете сразу написать этому человеку в мессенджере. Скоро это изменится.

Последняя бета-версия WhatsApp для Android (v2.22.8.11) получила новую функцию, которая даёт вам несколько вариантов взаимодействия с несохранённым номером в чате. По скриншотам видно, что нажатие на такой номер открывает новое всплывающее меню. Меню имеет три опции: мгновенно начать чат WhatsApp с незнакомцем, позвонить ему или добавить его в контакты.