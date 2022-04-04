Фото: Гарнитура Razer остановила пулю и спасла владельца

В сети появилась удивительная история пользователя сервиса Reddit под ником Enough_Dance_956. Он рассказал о том, как игровая гарнитура Razer Kraken спасла его от смерти.

Фото: Ferra Ferra

По словам геймера, ранним утром шальная пуля влетела в окно и срикошетила от гарнитуры. Далее она направилась сначала в сторону стены, а от неё — в сторону кровати. Именно там она и закончила свой путь по комнате.

Ferra

В качестве доказательства произошедшего, Enough_Dance_956 опубликовал серию снимков. Судя по ним, выпущенная в сторону его комнаты пуля была 9-мм калибра: