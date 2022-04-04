Россиян предупредили об опасной утечке данных из SMS

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что возможная утечка содержимого SMS от различных сервисов несет опасность конфиденциальной информации россиян. Главный риск в том, что с ее помощью потенциально можно обойти двухфакторную аутентификацию, отметил Ульянов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

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Ранее сервис разведки утечек данных Data Leakage & Breach Intelligence сообщил о взломе сервера Elasticsearch с содержимым SMS-сообщений от различных сервисов и банков. По данным компании, среди отправителей сообщений значатся Google, Microsoft и ряд российских сервисов. Исследователи заявили, что база продолжает пополняться новыми SMS.

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Вред от такой базы данных, которая находится в открытом доступе можно определить исходя из того, с какой скоростью она обновляется.

«Срок действия SMS-кодов очень ограничен и прежде всего по соображениям безопасности. Поэтому если сообщения поступают в режиме близком к реальному времени, то действительно существует такой сценарий, когда можно их перехватывать», — рассказал Ульянов.

Угроза состоит в том, что злоумышленник пытается совершить какую-либо операцию от имени жертвы, используя ее телефон, но фактически не обладая им. «Если база обновляется достаточно оперативно, то любой злоумышленник получает доступ к содержимому SMS. При этом то, что номер получателя скрыт, не играет никакой роли. Ему номер-то и не нужен, ему важно содержание SMS. Это может быть запрос на смену пароля или вход в аккаунт где требуется подтверждение с помощью телефона. И это достаточно серьезная угроза», — поделился руководитель аналитического центра.

Защитить свои данные в такой ситуации можно только с помощью внимательности. Если пользователь заметил SMS, когда он не запрашивал никакую услугу у сервиса, и тут же отреагировал, например, поменял пароль в своем аккаунте, тогда есть шанс предупредить преступление.

«Если спустя три дня увидел, что SMS приходила, заходишь в банк, а там у тебя нет денег, тут уже вряд ли что-то можно сделать. А если по горячим следам, то вернуть деньги вероятность выше», — заключил Ульянов.