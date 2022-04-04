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1 час назад

Предсказано исчезновение сим-карт

Lenta.ru

В Android 13 появится поддержка смартфонов без слота для физических сим-карт. Об этом сообщает издание CNet.

Предсказано исчезновение сим-карт
Фото: SamsungSamsung

Журналисты обратили внимание на упоминание новой функции в Android, найденное ими на веб-сайте разработчиков приложений для ОС от Google. Судя по описанию, в Android 13 появится поддержка записи нескольких телефонных номеров на одной электронной сим-карте (eSIM). Таким образом, авторы предсказывают возможное исчезновение физических сим-карт.

«Возможность использования нескольких профилей на одной eSIM значительно облегчит жизнь людям, которые хотят переключаться между сетями нескольких операторов», — отметили специалисты. Также потенциальный отказ от физических сим-карт значительно снизит траты операторов на телеком-оборудование. Кроме того, производители смартфонов смогут отказаться от слотов для сим-карт и занять освободившееся место батареей большей емкости.

Журналисты подчеркнули, что два телефонных номера обычно используют потребители, которые разделяют переговоры на своем смартфоне на личные и рабочие. Авторы обратились за комментарием в Google, но не получили оперативного ответа. Анонс Android 13 ожидается 11 мая.

Ранее инсайдеры заявили, что в 2023 году Apple выпустит первый смартфон без лотка для физической сим-карты. Устаревшую технологию заменит eSIM — опция, которая позволяет записать на телефон один или несколько номеров без привязки к физическому носителю.

Наука и техника,Google,Apple,
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