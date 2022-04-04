"Ворота в мир мертвых" в Мексике впервые просканируют

Группа археологов из проекта Project Lyobaa начала новое исследование исторического памятника - подземного храма в городе Митла, который у культуры сапатеков почитался как "мир мертвых". Ученые планируют войти в этот подземный храм и детально изучить его при помощи георадара и томографии.

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Как передает Heritage Daily, речь идет об исследовании археологической зоны Митла, расположенной в долине Оахака на территории одноименного штата на юге Мексики. Этот город был заселен сапотеками в классический период (100-650 гг. н.э.). Считается, что он довольно быстро превратился из укрепленной деревни в крупный религиозный центр.

"Сапотеки считали, что Митла служила воротами между миром живых и миром мертвых, - пишут исследователи. - Этот город использовался для захоронения элиты сапотеков. На науатле (языке) Миктлан его название означает "место мертвых" или "подземный мир".

Археологический участок состоит из пяти основных групп построек, возведенных на дне долины, в том числе двух групп колонн и храмов. В рамках нового исследования специалисты из Project Lyobaa при поддержке Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) используют передовые методы геофизической разведки.