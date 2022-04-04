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59 минут назад

Раскрыта стоимость iPhone по подписке

Lenta.ru

Минимальная стоимость iPhone, предлагаемого Apple по подписке, составит 35 долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloombеrg сообщил стоимость iPhone по подписке
Фото: EPA-EFE/APPLE INC.EPA-EFE/APPLE INC.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) предсказал, сколько будет стоить самый доступный смартфон, который Apple может предложить в рамках подписки. По оценке автора, iPhone 13 обойдется пользователю в 35 долларов ежемесячно — такая сумма будет списываться со счета клиента в случае заключения договора на три года. Смартфон iPhone 13 Pro будет стоить 45 долларов в месяц, iPhone 13 Pro Max — 50 долларов.

По словам специалиста, модель реализации смартфонов по подписке выгодна компании. С одной стороны, Apple сможет заработать больше. Так, если iPhone 13 стоит минимум 799 долларов, то за три года пользователь выплатит за устройство 1260 долларов. С другой стороны, компания сможет принимать от клиента старые девайсы, ремонтировать их и снова продавать в качестве восстановленных смартфонов.

Гурман полагает, что выгода потребителя в том, что он сможет получать актуальный смартфон ежегодно: «Ему не придется выкладывать сотни долларов за новый iPhone». Также эксперт сравнил новую модель с программой лизинга, популярной на авторынке: «Вы выплачиваете часть стоимости iPhone, но никогда не владеете им полностью».

В конце марта журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple планирует запустить сервис подписки на девайсы — смартфоны, планшеты и другую технику. Проект находится в разработке, но компания может объявить о нем до конца 2022 года или перенести анонс на 2023 год.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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