В России создан робот с руками, умеющий наливать. Видео

На данный момент робот может двигать руками в 12 плоскостях и перемещать предметы весом до одного килограмма. Эти возможности используются для жестикуляции в разговорах, использования кофемашины, а также подачи напитков. Все перечисленное «Робо-С» проделывает на демонстрационном видео, предоставленном разработчиками.