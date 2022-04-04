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37 минут назад

В России создан робот с руками, умеющий наливать. Видео

Александр Кузьмин

Пермская компания разработала человекоподобного робота «Робо-С», главной особенностью которого являются подвижные руки. Об этом «Газете.Ru» сообщили разработчики устройства — компания Promobot.

На данный момент робот может двигать руками в 12 плоскостях и перемещать предметы весом до одного килограмма. Эти возможности используются для жестикуляции в разговорах, использования кофемашины, а также подачи напитков. Все перечисленное «Робо-С» проделывает на демонстрационном видео, предоставленном разработчиками.

В дальнейшем Promobot планирует научить робота рисовать и писать на разных языках, а также подобрать для него «работу» в пищевой промышленности или сфере обслуживания.

Наука и техника,Общество,Видео,
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