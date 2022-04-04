В России официально выпустили отечественную соцсеть

Недавно бывшие сотрудники «Яндекса» представили тестовые версии мобильного приложения социальной сети Now. Теперь соцсеть появилась в Google Play.
Ранее можно было только скачать APK-файл с сайта проекта. Как написали разработчики в своём Telegram-канале, лучше установить версию из магазина приложений, она работает в 3-5 раз быстрее. Сейчас авторы готовят релиз в App Store. Приложение проходит стадию проверки.
Журналисты отмечают, что за шесть дней в соцсети Now зарегистрировались более 100 тысяч пользователей.
Разработчики рассказывали, что в Now можно будет блокировать пользователей, пройти верификацию для получения «галочки», появятся сторис. Приложение доступно на русском и английском языках. Ранее создатели Now заявили, что разрабатывают соцсеть в противовес проектам-пустышкам «а.к.а “россграмы”».