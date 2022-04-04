В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

В России официально выпустили отечественную соцсеть Now

Ferra.ru

Недавно бывшие сотрудники «Яндекса» представили тестовые версии мобильного приложения социальной сети Now. Теперь соцсеть появилась в Google Play.

В России официально выпустили отечественную соцсеть
Фото: CC0CC0

Ранее можно было только скачать APK-файл с сайта проекта. Как написали разработчики в своём Telegram-канале, лучше установить версию из магазина приложений, она работает в 3-5 раз быстрее. Сейчас авторы готовят релиз в App Store. Приложение проходит стадию проверки.

Журналисты отмечают, что за шесть дней в соцсети Now зарегистрировались более 100 тысяч пользователей.

Разработчики рассказывали, что в Now можно будет блокировать пользователей, пройти верификацию для получения «галочки», появятся сторис. Приложение доступно на русском и английском языках. Ранее создатели Now заявили, что разрабатывают соцсеть в противовес проектам-пустышкам «а.к.а “россграмы”».

Наука и техника,Google,Яндекс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители