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1 час назад

Xiaomi оправдалась за снижение производительности смартфонов

Ferra.ru

Недавно стало известно, что Samsung искусственно снижала производительность процессора в своих смартфонах. Позже за этим же поймали Xiaomi. Теперь китайская компания попыталась оправдаться за это.

Xiaomi оправдалась за снижение производительности смартфонов
Фото: XiaomiXiaomi

Ранее бенчмарк Geekbench выяснил, что если его приложение замаскировать под Fortnite, то производительность смартфона Mi 11 падает в одноядерном режиме на 30%, а в многоядерном — на 15%. Xiaomi выпустила официальное заявление по этому поводу.

«Xiaomi применяет стратегии управления температурой, чтобы обеспечить оптимальный продуктовый опыт, особенно с ресурсоёмкими приложениями, которые часто используются в течение длительного периода времени», — заявили в компании.

В целом, Xiaomi не опровергла обвинения и признала, что манипулирует производительностью. Также компания намекнула, что ограничения производительности можно в определённой степени обойти с помощью встроенных режимов производительности.

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