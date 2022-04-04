Xiaomi оправдалась за снижение производительности смартфонов

Недавно стало известно, что Samsung искусственно снижала производительность процессора в своих смартфонах. Позже за этим же поймали Xiaomi. Теперь китайская компания попыталась оправдаться за это.
Ранее бенчмарк Geekbench выяснил, что если его приложение замаскировать под Fortnite, то производительность смартфона Mi 11 падает в одноядерном режиме на 30%, а в многоядерном — на 15%. Xiaomi выпустила официальное заявление по этому поводу.
«Xiaomi применяет стратегии управления температурой, чтобы обеспечить оптимальный продуктовый опыт, особенно с ресурсоёмкими приложениями, которые часто используются в течение длительного периода времени», — заявили в компании.
В целом, Xiaomi не опровергла обвинения и признала, что манипулирует производительностью. Также компания намекнула, что ограничения производительности можно в определённой степени обойти с помощью встроенных режимов производительности.