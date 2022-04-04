Xiaomi оправдалась за снижение производительности смартфонов

Недавно стало известно, что Samsung искусственно снижала производительность процессора в своих смартфонах. Позже за этим же поймали Xiaomi. Теперь китайская компания попыталась оправдаться за это.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Ранее бенчмарк Geekbench выяснил, что если его приложение замаскировать под Fortnite, то производительность смартфона Mi 11 падает в одноядерном режиме на 30%, а в многоядерном — на 15%. Xiaomi выпустила официальное заявление по этому поводу.

«Xiaomi применяет стратегии управления температурой, чтобы обеспечить оптимальный продуктовый опыт, особенно с ресурсоёмкими приложениями, которые часто используются в течение длительного периода времени», — заявили в компании.