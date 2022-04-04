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24 минуты назад

Лучшие роботы-пылесосы на весну 2022 года

Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» Максим перечислил четыре лучших робота-пылесоса на весну 2022 года. Причём все эти модели - недорогие, до 30 тысяч рублей.

Названы лучшие роботы-пылесосы на весну 2022 года
Фото: DepositphotosDepositphotos

Atvel SmartGyro R80. Эта модель предоставляет максимум возможностей за свою стоимость. У него, как и у остальных роботов-пылесосов из этого списка, четыре вида датчиков. Это инфракрасный (при помощи него устройство определяет, что приближается к стене), датчик удара, датчик перепада высоты, гироскоп и одометр. Данный робот отлично справится с уборкой квартиры площадью до 80 квадратных метров. Также он невысокий (всего 8 см), поэтому может пролезть практически под любую мебель. Имеется в комплекте с ним пульт, что очень удобно, а также два отдельных контейнера: для сухой и влажной уборки.

Kyvol Cybovac E31. Это самая дешёвая модель стоимостью 18 тысяч рублей. Высота у этого робота пылесоса - всего 7,2 см, а ёмкость аккумулятора - 3200 мА*ч. Максимальная же площадь уборки составляет 200 квадратных метров. Оснащено устройство также двумя отдельными контейнерами для разных видов уборки: влажной и влажной + сухой. Данной моделью можно управлять также при помощи мобильного приложения.

Redmond RV-R650S. Как и предыдущие модели, эта поддерживает одновременно влажную и сухую уборку, имеет два контейнера. На этом устройстве установлены также четыре вида датчиков. Данный вариант - лучший, если вам нужна качественная уборка сухого мусора, ковров. Есть у этой модели и две особенности: наличие ультрафиолетовой лампы и очень удобного мобильного приложения.

iLife V8 Plus. У этого робота-пылесоса нет турбощётки. За счёт особого устройства двигателя мощность всасывания у него больше, чем у других представленных моделей. Поэтому эта модель отлично подойдёт для уборки ковров. Ещё одна особенность девайса - отсутствие для него мобильного приложения. Полезен такой вариант будет, если вы приобретаете робот-пылесос для родителей.

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