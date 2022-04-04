Продавцам «серых» смартфонов грозят штрафы за отсутствие российского ПО

Разрешение параллельного импорта электроники и других товаров противоречит закону об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на электронные гаджеты. Продавцам импортозамещенных товаров грозит штраф до 200 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

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По дынным исследования компаний BCGroup и «Новые облачные технологии», 53% пользователей по-прежнему используют иностранные приложения, 35% начали более активно обращаться к отечественным разработкам, и только 12% всегда предпочитали пользоваться российским софтом.

Закон об обязательной установке российского ПО 16 классов на продаваемые в стране устройства, был принят в 2016 году. Однако он конфликтует с новым законом о легализации «серого» импорта. Таким образом, если раньше власти могли предъявить требование поставщику-производителю об обязательной предустановке, то теперь в страну будут ввозиться гаджеты, предназначенные, например, для Китая, и к ним уже требований не предъявишь.

В связи с этим продавцы таких гаджетов могут попасть под штраф от 30 до 200 тыс. рублей. По мнению эксперта Moscow Digital School Романа Лукьянова, для решения проблемы необходимы корректировки постановления правительства №1867, определяющего перечень товаров с обязательной предустановкой российского ПО.