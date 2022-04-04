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44 минуты назад

Продавцам «серых» смартфонов грозят штрафы за отсутствие российского ПО

Елена Прошина

Разрешение параллельного импорта электроники и других товаров противоречит закону об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на электронные гаджеты. Продавцам импортозамещенных товаров грозит штраф до 200 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Продавцам «серых» смартфонов грозят штрафы за отсутствие российского ПО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По дынным исследования компаний BCGroup и «Новые облачные технологии», 53% пользователей по-прежнему используют иностранные приложения, 35% начали более активно обращаться к отечественным разработкам, и только 12% всегда предпочитали пользоваться российским софтом.

Закон об обязательной установке российского ПО 16 классов на продаваемые в стране устройства, был принят в 2016 году. Однако он конфликтует с новым законом о легализации «серого» импорта. Таким образом, если раньше власти могли предъявить требование поставщику-производителю об обязательной предустановке, то теперь в страну будут ввозиться гаджеты, предназначенные, например, для Китая, и к ним уже требований не предъявишь.

В связи с этим продавцы таких гаджетов могут попасть под штраф от 30 до 200 тыс. рублей. По мнению эксперта Moscow Digital School Романа Лукьянова, для решения проблемы необходимы корректировки постановления правительства №1867, определяющего перечень товаров с обязательной предустановкой российского ПО.

При этом эксперты компании «Новые облачные технологии», наоборот, выступают за расширение перечня программ, подлежащих обязательной установке отечественного ПО. По их мнению, в случае отключения ПО зарубежными разработчиками их российские конкуренты позволят сохранить работоспособность устройств.

Наука и техника,Технологии,Роман Лукьянов,Коммерсант,
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