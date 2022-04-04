127 видов австралийских рептилий вошли в список по борьбе с контрабандой

Власти Австралии внесли 127 местных видов рептилий в охранный список глобального соглашения по борьбе с международной контрабандой животных (Cites). Зоозащитники и чиновники надеются, что мера поможет положить конец незаконной торговле зверями, сообщает The Guardian.
По словам министра окружающей среды Австралии Сьюзен Лэй, редкие пресмыкающиеся стали основной целью браконьерской охоты.
Глава ведомства добавила, что за последние два года отдел по борьбе с экологическими преступлениями Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды осудил 11 человек по обвинению в торговле дикими животными и назначил им в общей сложности около 27 лет лишения свободы.
В охранный перечень Cites в том числе включили шипохвостого геккона, короткохвостого сцинка и еще несколько других видов сцинковых.
Представители зоозащитной организации Международного гуманного общества (HSI) предлагали защитить австралийских рептилий еще в 2020 году.
Старший менеджер HSI Алексия Веллбелав отметила, что незаконные торговцы животными зачастую действуют очень жестоко: связывают зверей скотчем, засовывают в носки или небольшие контейнеры, а затем отправляют за рубеж без еды и воды. Нередко «живой товар» не доживает до конца поездки.
Ранее Plus-one.ru рассказывал о призыве австралийских экологов запретить применять взрывчатку и оружие против тюленей, охотящихся рядом с лососевыми фермами страны. Данные спецсредства вместо отпугивания нередко приходят к гибели ластоногих.