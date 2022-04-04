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1 час назад

Австралия внесла 127 видов рептилий в охранный список для борьбы с контрабандой: Новости ➕1, 04.04.2022

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Власти Австралии внесли 127 местных видов рептилий в охранный список глобального соглашения по борьбе с международной контрабандой животных (Cites). Зоозащитники и чиновники надеются, что мера поможет положить конец незаконной торговле зверями, сообщает The Guardian.

127 видов австралийских рептилий вошли в список по борьбе с контрабандой
Фото: iStockiStock

По словам министра окружающей среды Австралии Сьюзен Лэй, редкие пресмыкающиеся стали основной целью браконьерской охоты.

Глава ведомства добавила, что за последние два года отдел по борьбе с экологическими преступлениями Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды осудил 11 человек по обвинению в торговле дикими животными и назначил им в общей сложности около 27 лет лишения свободы.

В охранный перечень Cites в том числе включили шипохвостого геккона, короткохвостого сцинка и еще несколько других видов сцинковых.

Представители зоозащитной организации Международного гуманного общества (HSI) предлагали защитить австралийских рептилий еще в 2020 году.

Старший менеджер HSI Алексия Веллбелав отметила, что незаконные торговцы животными зачастую действуют очень жестоко: связывают зверей скотчем, засовывают в носки или небольшие контейнеры, а затем отправляют за рубеж без еды и воды. Нередко «живой товар» не доживает до конца поездки.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о призыве австралийских экологов запретить применять взрывчатку и оружие против тюленей, охотящихся рядом с лососевыми фермами страны. Данные спецсредства вместо отпугивания нередко приходят к гибели ластоногих.

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