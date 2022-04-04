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1 час назад

Учёные научились синтезировать лекарство от Паркинсона внутри организма больного

Ferra.ru

Группа учёных из Университета штата Джорджия в США разработали уникальных бактерий. С их помощью специалисты надеются заметно продвинуться в лечении болезни Паркинсона.

Учёные научились синтезировать лекарство от Паркинсона внутри организма больного
Фото: ferra.ruferra.ru

Речь идёт о генетически модифицированных бактериях кишечной палочки, которые способны прямо в желудке человека производить леводопу. В свою очередь именно это действенное средство помогает в лечении от паркинсонизма.

Известно, что эффективность свежего метода была успешно подтверждена в экспериментах с лабораторными мышами. При этом также немаловажным является и тот факт, что дозировку леводопы можно менять, снабжая бактерии меньшим или большим количеством рамнозы.

Авторы исследования рассказали, что найденная ими методика может оказаться крайне эффективной и в доставке лекарств от других заболеваний. Как минимум тех из них, которые требуют постоянного приема препаратов, включая депрессию и болезнь Альцгеймера.

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