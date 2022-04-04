Учёные научились синтезировать лекарство от Паркинсона внутри организма больного

Группа учёных из Университета штата Джорджия в США разработали уникальных бактерий. С их помощью специалисты надеются заметно продвинуться в лечении болезни Паркинсона.
Речь идёт о генетически модифицированных бактериях кишечной палочки, которые способны прямо в желудке человека производить леводопу. В свою очередь именно это действенное средство помогает в лечении от паркинсонизма.
Известно, что эффективность свежего метода была успешно подтверждена в экспериментах с лабораторными мышами. При этом также немаловажным является и тот факт, что дозировку леводопы можно менять, снабжая бактерии меньшим или большим количеством рамнозы.
Авторы исследования рассказали, что найденная ими методика может оказаться крайне эффективной и в доставке лекарств от других заболеваний. Как минимум тех из них, которые требуют постоянного приема препаратов, включая депрессию и болезнь Альцгеймера.