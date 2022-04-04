Mail.ru запустила для детей почту с усиленной защитой без рекламы

В почту добавлен усиленный антиспам, благодаря которому дети не получат мошеннические и фишинговые рассылки, а также письма с неподходящим содержанием. В почту попадут письма только от проверенных, надежных отправителей, родитель сам сможет изменять список надежных контактов. Остальные сообщения будут попадать в папку "На проверку" и только после одобрения родителей появятся в детской почте.

"Ящик ребенка связан с аккаунтом взрослого - управление будет в руках у родителей. Переключиться между профилями можно в браузере в один клик и установить правила: настроить папки и фильтры, очистить корзину и проверить спам", - пояснили в компании.

Дети смогут войти в аккаунт из браузера с любого устройства и в приложении на телефоне. Для входа придет код в смс - каждый раз новый, чтобы ребенок не забыл или не установил слишком простой пароль. Помимо этого, дети могут менять оформление почты, выбирая темы. В будущем появятся специальные возможности для детей, например, рисование в письме, аудио- и видеописьма, подчеркнули в компании. А уже повзрослевший ребенок сможет "отвязать" ящик от родительского и использовать привычный адрес самостоятельно.