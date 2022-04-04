Mail.ru запустила для детей почту с усиленной защитой без рекламы

Почта Mail.ru, входящая в группу компаний VK, запустила детскую почту с усиленной защитой без рекламы со специальным оформлением, сообщили ТАСС в пресс-службе VK.
"Почта Mail.ru запускает безопасную детскую почту с усиленной защитой, специальным оформлением и без рекламы. Детская почта от сервиса Mail.ru поможет ребенку освоиться в интернете, а родителям - научить детей правилам цифровой гигиены", - отметили в пресс-службе.
В почту добавлен усиленный антиспам, благодаря которому дети не получат мошеннические и фишинговые рассылки, а также письма с неподходящим содержанием. В почту попадут письма только от проверенных, надежных отправителей, родитель сам сможет изменять список надежных контактов. Остальные сообщения будут попадать в папку "На проверку" и только после одобрения родителей появятся в детской почте.
"Ящик ребенка связан с аккаунтом взрослого - управление будет в руках у родителей. Переключиться между профилями можно в браузере в один клик и установить правила: настроить папки и фильтры, очистить корзину и проверить спам", - пояснили в компании.
Дети смогут войти в аккаунт из браузера с любого устройства и в приложении на телефоне. Для входа придет код в смс - каждый раз новый, чтобы ребенок не забыл или не установил слишком простой пароль. Помимо этого, дети могут менять оформление почты, выбирая темы. В будущем появятся специальные возможности для детей, например, рисование в письме, аудио- и видеописьма, подчеркнули в компании. А уже повзрослевший ребенок сможет "отвязать" ящик от родительского и использовать привычный адрес самостоятельно.
"Почта сегодня - это базовый и необходимый продукт, в том числе для детей: они общаются с учителями и одноклассниками, используют аккаунты для развлечений и игр. <...> Родители могут быть уверены, что дети не увидят взрослой рекламы и писем злоумышленников", - подчеркнул руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.