Какие угрозы таит в себе метавселенная?

Киберугрозы, с которым человечество сражается уже не одно десятилетие, с приходом метавселенной только усугубятся.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Крупные технологические компании вовсю работают над созданием своих метавселенных и останавливаться не собираются. Однако независимо от того, чья версия метавселенной в итоге победит, когда это случится, новая среда принесет с собой и новые проблемы приватности и безопасности. Не исключено, что киберугрозы, с которым человечество сражается уже не одно десятилетие, с приходом метавселенной только усугубятся.

Видео дня

Не стоит забывать, что современный интернет зиждется на так называемом надзорном капитализме или капитализме слежки (surveillance capitalism). То есть, возможность следить за активностью пользователей в интернете, анализировать их, собирать информацию о них и их предпочтениях лежит в основе бизнес-модели практически всех крупных технологических компаний.

Еще одной проблемой, которая с приходом метавселенной никуда не денется, являются уязвимости в ПО, которые разработчики не успевают должным образом исправить, поскольку компаниям выгоднее вывести продукт на рынок как можно скорее, и защита пользовательских данных уходит на второй план. В результате, повсеместные утечки становятся столь обыденным делом, что пользователям ничего другого не остается, как только продолжать пользоваться продуктами компаний.

В то же время, мошенники тоже никуда не исчезнут. Фишинговые атаки или атаки вымогательского ПО, что бы это ни было, полиция редко может найти виновного, а если и может, то преступники быстро «переквалифицируются», или вовсе окажется, что они работают на правительство. И в том и в другом случае привлечь их к ответственности чрезвычайно трудно.

Крупным технологическим компаниям уже и так много известно о людях благодаря лишь посещаемым ими сайтам. Сколько же информации техногиганты смогут собрать, когда у них появится возможность записывать практически все, на чем остановится взгляд пользователя. Это само по себе плохо, но еще хуже то, что собранные данные имеют тенденцию утекать.

«Проблемы прошлого и настоящего интернета, хищение личности, кража учетных данных, социальная инженерия, государственный шпионаж, неизбежные уязвимости, все это останется с нами и в метавселенной», - сообщил исполнительный вице-президент по безопасности, соответствию требованиям, идентичности и управлению Microsoft Чарли Белл (Charlie Bell).

И это только начало. Появятся и другие риски, связанные с физическим представлением пользователей в виртуальном мире.