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1 час назад

PlayStation 5 научат запускать игры времен PS3

Газета.Ru

Sony может запустить эмулятор консоли PlayStation 3 на актуальной PS5. Об этом сообщает журналист Джефф Грабб. Запуск некоторых игр седьмого поколения на PlayStation 5 сейчас возможен благодаря сервису PS Now, однако, по словам Грабба, Sony может в будущем перейти на полноценную эмуляцию.

PlayStation 5 научат запускать игры времен PS3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сложность эмуляции связана с уникальной архитектурой PS3. При этом многие эксперты считают, что прямой запуск игр PS3 на PlayStation 5 возможен, оправдывая отсутствие такой возможности нежеланием Sony инвестировать деньги в разработку эмулятора.

На прошлой неделе Sony анонсировала новый подписочный сервис PS Plus Premium, в котором пользователям PS5 будут доступны классические игры компании. Сервис будет запущен в июне за $18 (около 1,5 тыс. руб.) в месяц. Подписчики получат 340 игр с PlayStation, PS2, PS3 и PSP. Sony также подтвердила, что игры с PS3 будут запускаться при помощи облачных сервисов, как это было ранее в PS Now.

О запуске новой подписки в России не сообщалось. При этом, если она и заработает, запускать игры с PS3 на современных консолях россияне не смогут ввиду отсутствия сервиса PS Now на территории РФ.

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