Раскрыты вероятные сроки выхода складного iPhone

Apple выпустит первый складной смартфон не раньше 2025 года. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

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В своих прошлых отчетах известный аналитик говорил, что первый складной смартфон от Apple выйдет в 2024 году.

«Теперь ясно, что этот прогноз необходимо пересмотреть», — отметил Мин-Чи Ко.

В новом отчете специалист раскрыл вероятные сроки анонса нового аппарата — не раньше 2025 года.

Также автор высказал предположение, что Apple может выпустить новый девайс в виде гибрида планшета iPad и смартфона iPhone. По его мнению, инженеры корпорации работают над тремя версиями устройства — с компактным экраном, а также моделями со средним и большим экраном.

«Apple активно тестирует складные OLED-дисплеи с диагональю около девяти дюймов», — подытожил инсайдер.

При этом специалист не уверен, что в конечном итоге компания выпустит складной смартфон.

«Тестирование предназначено для проверки ключевых технологий и может не являться окончательной спецификацией продукта», — заявил автор.

В начале года источники сообщили, что Apple изучает возможность создания смартфона со складным экраном.