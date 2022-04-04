Ученый назвал признаки критического изменения климата

Александр Сергеевич, ледовые пробы ученые добыли в Антарктиде на станции "Восток" из ледника одноименного озера. Им 440 и около 600 тысяч лет. Когда в прошлом наблюдались наибольшие изменения климата - при повышении или понижении температуры, при изменениях уровня Мирового океана?

Фото: ТАСС ТАСС

Александр Макаров: Наибольшие изменения происходили во время окончания ледниковых эпох - во время перехода от максимума очередного оледенения к очередному межледниковью.

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В это время температура на планете повышалась примерно на 5°С, что приводило к значительному повышению уровня Мирового океана и затоплению обширных участков суши. Исследования древнего льда Антарктиды помогают осознать, что мы живем в достаточно уникальное - с точки зрения истории глобальных климатических изменений - теплое время одной из межледниковых фаз. Они наступают на Земле примерно через каждые 100 тысяч лет.

Наши исследования помогли реконструкции климата и газового состава атмосферы во время древнего межледникового периода, который переживала наша планета 410 тысяч лет назад. У нас есть основания утверждать, что тот межледниковый период был таким же теплым и таким же продолжительным, как наш. История повторяется.

И что нам дают эти откровения?

Александр Макаров: Детальное изучение этого периода может дать ключ к пониманию возможных изменений современного климата. К примеру, нам известно, что 400 тысяч лет назад уровень Мирового океана был на 20 метров выше современного.

А самое интригующее - орбитальные параметры нашей планеты, от которых зависит распределение солнечной энергии на земной поверхности, изменяются на протяжении голоцена (начала межледникового периода) и будут продолжать изменяться в течение ближайших тысячелетий. Причем, таким же образом, как это происходило на Земле ранее.

Как выглядит озеро Восток? Ледник, а внизу озеро? Оно ведь не единственное в Антарктиде?

Александр Макаров: По последним оценкам, в Антарктиде более 500 подледниковых озер, Восток - самое крупное из них. Предполагаемая площадь 15,5 тысячи квадратных километров.

По площади водной поверхности Восток лишь немногим уступает крупнейшему в Европе Ладожскому озеру, а по объему воды (более 6 тысяч кубических километров) существенно превосходит его, занимая шестое место по этому показателю среди всех пресноводных водоемов нашей планеты!

Напомню: озеро заковано под огромным слоем льда толщиной до 4300 метров под российской станцией Восток. Вода в нем пресная, насыщенная огромным количеством растворенного кислорода, который вместе с другими атмосферными газами поступает в озеро с талой ледниковой водой.

В поверхностном слое воды найдены три эволюционно схожих типа бактерий, которые могут представлять истинную микробиоту озера. Пока точного ответа на вопрос о возможной жизни в озере мы не можем дать. Исследования необходимо продолжать.

Предположим, в пробах воды все-таки обнаружат бактерии и вирусы. Они не "пойдут гулять" по земле, вырвавшись из древнего озера?

Александр Макаров: Вероятность стремится к нулю. Во-первых, пробы воды перевозятся в замороженном виде, и ничто оттуда "вырваться" не может. Образцы изучаются в специальных лабораторных условиях.