Эксперт перечислил способы ускорить мобильный интернет

Эксперт Андрей Трофимов перечислил россиянам способы ускорить мобильный интернет.
По словам Трофимова, скорость интернета зависит от категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции, уровня полезного сигнала и уровня помех. Он также заявил, что владельцы гаджетов, выпущенных в последние годы, могут пользоваться более быстрым мобильным интернетом.
«Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами», — цитирует радио Sputnik эксперта.
Трофимов рекомендовал использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы.
Ранее «СП» писала, что в России зафиксировали снижение скорости мобильного интернета. Средняя скорость мобильного интернета с ноября 2021 года по середину марта 2022-го снизилась с 21,7 Мбит/с приблизительно до 21 Мбит/с.