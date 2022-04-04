Эксперт перечислил способы ускорить мобильный интернет

«Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами», — цитирует радио Sputnik эксперта.