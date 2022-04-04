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1 час назад

Эксперт перечислил способы ускорить мобильный интернет

Свободная прессаиещё 2

Эксперт Андрей Трофимов перечислил россиянам способы ускорить мобильный интернет.

Эксперт перечислил способы ускорить мобильный интернет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Трофимова, скорость интернета зависит от категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции, уровня полезного сигнала и уровня помех. Он также заявил, что владельцы гаджетов, выпущенных в последние годы, могут пользоваться более быстрым мобильным интернетом.

«Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами», — цитирует радио Sputnik эксперта.

Трофимов рекомендовал использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы.

Ранее «СП» писала, что в России зафиксировали снижение скорости мобильного интернета. Средняя скорость мобильного интернета с ноября 2021 года по середину марта 2022-го снизилась с 21,7 Мбит/с приблизительно до 21 Мбит/с.

Наука и техника,Андрей Трофимов,
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