Ученые назвали идеальное количество рабочих часов в неделю

Ученые из разных стран выяснили, что работать больше восьми часов в день (40 часов в неделю) вредно для здоровья. Об этом сообщает издание The List, сделавшее компиляцию из различных исследований.

Исследование, проведенное в Стэнфордском университете, доказало: после 50 часов работы в неделю производительность снижается, а к 55 часам она вообще стремится к нулю. Ученые особо отметили, что после стандартных 40 часов человек мало на что способен, в независимости от того, любит он работу или нет.

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В Австралийском национальном университете назвали количество часов в идеальной рабочей неделе — 39. Если человек перерабатывает, то страдает его психика, а также появляется депрессия. В долгосрочной перспективе это может привести к инсульту, диабету и даже раку.

Автор книг по продуктивности Алекс Пэнг отмечает, что монотонный ручной труд может занимать несколько часов кряду, он не требует большой умственной активности. Однако те, кто занимается интеллектуальным делом, для максимальной эффективности, по его словам, должны работать не больше 4-5 часов в день. После этого следует полностью отключаться и давать организму отдыхать, настаивают медики. Мозг максимально активен лишь 52 минуты, затем нужно делать 17-минутный перерыв. Такое правило актуально для творческих людей и интеллектуалов.

Эксперты PsychCentral настоятельно рекомендуют отказываться от дополнительной работы во время перерывов и научиться говорить решительное «нет». Установление и соблюдение границ поможет сбалансировать работу и время отдыха, чтобы оставаться продуктивным, не жертвуя личным благополучием и здоровьем. Они предупреждают, что профессиональное выгорание влечет за собой трудности с концентрацией внимания, проблемы с пищеварением и более серьезные проблемы со здоровьем.

Эксперты призывают беречь себя, даже если рабочая неделя длится идеальные 39 часов. Если появились симптомы усталости и выгорания, следует замедлиться и дать себе передышку.

Например, проверка корпоративной почты во время выходных случается все чаще, отмечают исследователи. Для сохранения ментального и физического здоровья ученые настаивают, что надо следовать строгому графику, чтобы не работать до смерти — в прямом и переносном смысле.