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1 час назад

Распространение Windows 11 замедлилось

Lenta.ruиещё 2

Скорость распространения новой операционной системы Microsoft среди клиентов компании замедлилась. Об этом сообщает издание TechRadar.

Распространение Windows 11 замедлилось
Фото: unsplashunsplash

Журналисты медиа ссылаются на данные сервиса AdDuplex. Согласно информации за март, доля новой ОС от Microsoft составила 19,4 процента среди всех версий Windows. Версию Windows 11 для разработчиков установили лишь 0,6 процента пользователей. Авторы рассказали, что распространение нового продукта замедлилось — на ОС переходят не так быстро, как рассчитывали в Microsoft.

Самой популярной ОС от американской компании считается Windows 10 N21U, вышедшая в ноябре 2021 года — ее доля составляет 28,5 процента. На второй позиции располагается выпущенная в марте 2021 года Windows 10 M21U, которая получила долю 26,5 процента. На остальную часть, которая составляет около 25 процентов, приходятся различные старые сборки операционной системы.

AdDuplex получает информацию из данных от 5000 приложений в магазине Microsoft, поэтому они могут не полностью отражать истинную ситуацию на рынке. Однако специалисты считают, что скорость перехода пользователей на Windows 11 действительно снизилась. Авторы связали это с ограничениями, которые накладывает установка ОС — особенно для корпоративных пользователей.

В начале апреля стало известно, что Microsoft заблокировала выпуск обновления Windows 11 для пользователей Internet Explorer. В компании объяснили проблему произошедшей ошибкой и пообещали разобраться.

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