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23 минуты назад

"Роскосмос" отказался сотрудничать со странами, поставляющими Киеву оружие

Газета.Ru

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что компания не будет сотрудничать со странами, которые поставляют Киеву оружие, направляют на Украину своих инструкторов и оказывают политическую поддержку киевскому режиму.

"Роскосмос" отказался сотрудничать с поставляющими Киеву оружие странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Роскосмос» совместные проекты со странами Запада остановил. По морально-этическим причинам», — написал он в Telegram.

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» начнет заключать контракты с другими странами в рублях. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в Европу и США будет переведен в рубли. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставку природного газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.

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