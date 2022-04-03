"Роскосмос" отказался сотрудничать с поставляющими Киеву оружие странами

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что компания не будет сотрудничать со странами, которые поставляют Киеву оружие, направляют на Украину своих инструкторов и оказывают политическую поддержку киевскому режиму.

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» начнет заключать контракты с другими странами в рублях. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в Европу и США будет переведен в рубли. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставку природного газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.