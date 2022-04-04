Стали известны последние нововведения в Telegram

В новой бета-версии Telegram для macOS теперь есть возможность поменять стандартный звук уведомления. Звук на замену можно добавить из хранилища устройства. Отмечается, что пока нельзя использовать разные звуки для разных чатов.

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Также Telegram начал тестировать веб-ботов. Это даст возможность открывать сторонний сайт внутри мессенджера. Веб-бот будет отправлять сообщения от имени пользователя с припиской «via @bot».

Также обновлен дизайн закреплённых сообщений. Имеющуюся в сообщении кнопку можно будет увидеть и в закрепе.