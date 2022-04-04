Стали известны последние нововведения в Telegram

В новой бета-версии Telegram для macOS теперь есть возможность поменять стандартный звук уведомления. Звук на замену можно добавить из хранилища устройства. Отмечается, что пока нельзя использовать разные звуки для разных чатов.
Также Telegram начал тестировать веб-ботов. Это даст возможность открывать сторонний сайт внутри мессенджера. Веб-бот будет отправлять сообщения от имени пользователя с припиской «via @bot».
Также обновлен дизайн закреплённых сообщений. Имеющуюся в сообщении кнопку можно будет увидеть и в закрепе.
Кроме того, произошло обновление официального веб-клиента Telegram Web Z, куда добавлены 37 новых эмодзи, удалены звуки реакций, а также улучшен дизайн страниц «Настройки» и «Управление». Помимо этого, изменения претерпели и анимации.