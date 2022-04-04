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47 минут назад

В WhatsApp появился раздел с сообществами

Газета.Ruиещё 1

Портал WABetaInfo опубликовал скриншот с изображением обновленного интерфейса мессенджера WhatsApp, на котором появился новый раздел, посвященный сообществам.

В WhatsApp показали раздел с сообществами
Фото: Газета.руГазета.ру

Первые новости о разработки сообществ появились в 2021 году. Тогда сообщалось, что WhatsApp работает над новым способом управления групповыми чатами в мессенджере. Теперь же программисты показали, как будет выглядеть новый раздел.

На опубликованном WABetaInfo скриншоте видно, что вкладка сообществ в приложении на iOS заменит вкладку "Камера". На данном этапе в новом разделе еще нет никаких сообществ, однако уже можно прочитать описание этого раздела. В нем говорится, что сообщества объединяют связанные группы и все пользовательские сообщества. Официальных комментариев от WhatsApp о функционале сообществ пока не поступало.

Отмечается, что эта функция пока недоступна и находится на стадии разработки. Когда она появится для широкой публики на Android и iOS, не сообщается.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что сообщения о скором отключении мессенджера WhatsApp в России не подтвердились.

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