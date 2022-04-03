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33 минуты назад

Вирусолог спрогнозировал в мае новую волну коронавируса в России

Вечерняя Москва

В Россию придет очередная волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз сделал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

— Я думаю, что через месяц подойдет «стелс-омикрон». Он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно, — сообщил он в воскресенье, 3 апреля.

Вирусолог отметил, что закрытые границы и отмена авиарейсов в Европу могут повлиять на сценарий распространения нового штамма COVID-19, но не предотвратят его, сообщается на портале Ura.ru.

29 марта сообщалось, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах. Он предположил, что если в России показатели заболеваемости вновь пойдут вверх, то нагрузка на стационары может быть высокой.

Наука и техника,Александр Чепурнов,Александр Гинцбург,
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