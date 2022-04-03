Гинцбург назвал препарат для ревакцинации детей против коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М". Об этом он рассказал РИА "Новости".
"Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент "Спутника М". Хотя регулятор может поручить нам провести дополнительные исследования", - сказал ученый.
Отмечается, что повторную вакцинацию против коронавируса взрослых в настоящее время можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, в том числе однокомпонентной "Спутник Лайт".
Ранее Гинцбург заявил, что детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится. По его словам, в настоящий момент никто точно не знает, как часто будет меняться штамм коронавируса. Если это будет происходить с такой же частотой, как в настоящее время, то нужно ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то и реже прививаться.