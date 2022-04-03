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53 минуты назад

Раскрыта причина гибели млекопитающих после ледникового периода

Lenta.ru

Ученые из Тель-Авивского университета (Израиль) и их коллеги из Европы связали причину смерти млекопитающих после ледникового периода с небольшим объемом мозга этих животных. Приведенные доводы объясняют гибель почти всех представителей мегафауны той эпохи. Результаты работы были описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Раскрыта причина гибели млекопитающих после ледникового периода
Фото: Henry Nicholls/ReutersHenry Nicholls/Reuters

В ходе исследования специалисты изучили размеры мозга около 300 современных и 50 вымерших видов млекопитающих. Затем они сопоставили полученную информацию с размерами тела животных. Исходя из анализа палеонтологи пришли к выводу, что объем мозга первой группы был на 53 процента больше, чем у исчезнувших представителей. По мнению ученых, большой мозг способствовал лучшей приспособляемости к изменчивой внешней среде, в частности, помогал избегать взаимодействия с людьми.

В декабре 2022 года американские исследователи из Университета Райса раскрыли причину падения уровня кислорода в атмосфере Земли, который сохранялся в течение 800 тысяч лет начиная с позднего плейстоцена.

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