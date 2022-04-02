Песков: у Rutube есть будущее

Российский видеохостинг Rutube постепенно привлекает финансирование и становится удобнее, у него есть будущее. Таким видением ситуации поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь-24".

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"У Rutube есть будущее. Туда будут вложены деньги, он будет еще более удобный. Я знаю, что в апреле они делают обновление, будет следующий шаг к совершенствованию. Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие", - отметил представитель Кремля.

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Говоря о перспективах Rutube, Песков отдельно остановился на том, что видеохостинг открыт для взаимодействия. Он обратил внимание своих собеседников на то, что и белорусские специалисты будут очень востребованы в этой сфере.

"Партнерство с белорусами будет очень востребовано. Потому что, собственно, во всем мире так же, как и мы, вы тоже известны вашими самородками в плане компьютерщиков, тех, кто пишет софт. Я знаю, что они открыты для такого сотрудничества и они ищут людей, которые предлагают усовершенствования. Они заинтересованы в этом", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

Проблемы в работе Rutube

Комментируя жалобы на работу этого сайта, Песков связал существующие проблемы с возникшей неожиданно и чрезмерно большой нагрузкой. "Что произошло: сотни тысяч - не миллионы пока, но сотни тысяч - пользователей ринулись в Rutube, включая СМИ и так далее, и стали грузить видео. И все это произошло одномоментно. Что произошло? Система стала проседать", - объяснил он.

Представитель Кремля напомнил, что ранее в России "закрылся Instagram, закрылся Facebook" (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "На YouTube блокировки просто повальный характер носят. И, конечно, это мешает и пользователям, это унижает аудиторию, унижает государство и так далее. И публика ринулась у нас во "ВКонтакте", в Telegram, в Rutube", - обрисовал ситуацию пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что сейчас власти действительно поощряют владельцев видеохостинга. "У них помимо Rutube есть еще платформы - Yappi, еще что-то. Да, они очень молодые", - отметил Песков.