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1 час назад

Песков рассказал, что пользуется VPN

ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что пользуется VPN-сервисами - такие решения позволяют обходить блокировку запрещенных в РФ сайтов и приложений. Представитель Кремля пояснил, что это не запрещено.

Песков признался, что пользуется VPN
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью телеканалу "Беларусь-24" он обратил внимание, что в России, как и во всем мире, была абсолютная монополия "отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее".

"И все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний", - констатировал пресс-секретарь главы российского государства.

В ответ на уточняющий вопрос он признался, что пользуется VPN.

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"Да, конечно. Ну а почему нет? Это не запрещено", - отметил Песков.

Наука и техника,Дмитрий Песков,Роскомнадзор,
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