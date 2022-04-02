Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что пользуется VPN-сервисами - такие решения позволяют обходить блокировку запрещенных в РФ сайтов и приложений. Представитель Кремля пояснил, что это не запрещено.

В интервью телеканалу "Беларусь-24" он обратил внимание, что в России, как и во всем мире, была абсолютная монополия "отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее".