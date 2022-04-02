Роскомнадзор озвучил требования к YouTube, которые могут уберечь платформу от «дополнительных мер» в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», - сказано в сообщении ведомства.

Там отметили, что YouTube стал одной из ключевых площадок, «распространяющих лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих российские Вооружённые силы».

В РКН подсчитали, что всего на американской платформе размещено около 6 тысяч подобных фейков. В российской службе по надзору уверены, что видеохостинг участвует в информационной войне против России.